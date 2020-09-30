Курган, , 16:26 — REGNUM В Курганской области по причине отсутствия установленных в соответствии с законодательством тарифов на электроэнергию, для населения и приравненных к нему групп потребителей с сентября цена на электричество повысится на 5%.Об этом сообщает пресс-служба энергосбытовой компании «Восток».

В компании напомнили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) своим приказом обязала департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области в срок до 1 апреля 2020 года утвердить новые тарифы на электроэнергию. Но тарифы до сих пор не установлены.

В случае отсутствия установленных тарифов, в соответствии с федеральным законом №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (пункт 7 статьи 23.1), гарантирующие поставщики обязаны применять максимальный предельный уровень тарифа, определённый ФАС для региона.

«С сентября 2020 года мы вынуждены начать применять величину, установленную для региона ФАС России», — сообщает энергосбытовая компания «Восток».

Справочно в ЭК «Восток» пояснили разницу. Для Курганской области на второе полугодие 2020 года ФАС были установлены тарифные пределы от 3,43 до 3,49 руб./кВтч. Тем временем установленный ранее региональным департаментом, но признанный незаконным, тариф для населения и приравненных к нему составляет 3,32 руб./кВтч.