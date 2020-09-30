Москва, 30 сентября 2020, 16:15 — REGNUM Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2021−2023 годы предполагает компенсационные выплаты по советским вкладам Сбербанка, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Старые долги
Старые долги
gelya07

Предполагается направить на осуществление компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования Российской Федерации и выкуп имеющихся в наличии у владельцев — граждан РФ Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными сбережениями в соответствии с федеральным законом от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации», средства в 2021 году в сумме 5,5 млрд рублей,

На эти цели в 2022 году планируется потратить также 5,5 млрд рублей, аналогичную сумму — и в 2023 году.

Эти средства признаются государственным внутренним долгом России.

Суммарный долг государства по советским вкладам на 2019 год оценивается почти в 44 трлн рублей, отмечают эксперты.

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