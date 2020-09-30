Москва, , 16:10 — REGNUM По итогам 2020 года объём государственного долга РФ составит 20,4 трлн рублей. При этом с каждым годом он будет увеличиваться на два-три млрд рублей. Это следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2021 год и на плановый период до 2023 года.

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Так, в 2021 году этот показатель достигнет 23,55 трлн рублей, в 2022 году — 25,88 трлн рублей, в 2023 году — 28, 4 трлн рублей, пишет ТАСС. Также будет увеличиваться и объём внутреннего госдолга РФ — с 18,32 трлн рублей в 2021 году до 22,95 трлн рублей в 2023-м. По итогам 2020 года он составит 15,49 трлн рублей.

При этом объём внешнего госдолга РФ по итогам 2020 года составит 4,91 трлн рублей. С 2021 года по 2023 год он возрастёт с 5,24 трлн рублей до 5,46 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября министр финансов Антон Силуанов заявлял, что государственный долг России в 2020—2021 годах будет увеличен до 20% ВВП. По его словам, рост объёма долга произойдёт в том числе за счёт дополнительного увеличения государственных заимствований.

Ранее Силуанов отмечал, что размер госдолга России остаётся одним из самых низких в мире — ниже 20% ВВП.