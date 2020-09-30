Орел, , 16:09 — REGNUM Прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2021 год и период до 2023 года представлен на заседании правительства региона 29 сентября. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Составители прогноза рассчитывают на существенный приток инвестиций в регион, рост ВРП и увеличение производства в промышленности и сельского хозяйства.

Так, объём инвестиций в основной капитал в экономику Орловской области в 2021—2023 годах, по прогнозу, составит более 193 млрд рублей. Для сравнения — по официальным данным, по итогам 2019 года объём инвестиций в основной капитал составил 55,9 млрд рублей, это на 8,4% выше, чем в 2018 году. За первое полугодие 2020 года показатель инвестиций в основной капитал составил 25,4 млрд рублей, по данным правительства региона. По данным Орёлстата, этот показатель составил 15,65 млрд рублей. Отметим, что, согласно прогнозу социально-экономического развития Орловской области на 2019−2021 год, инвестиции в основной капитал должны составить 156,4 млрд рублей.

Валовый региональный продукт к 2023 году в Орловской области, согласно новому прогнозу, должен составить более 306 млрд рублей. Согласно прогнозу на 2019−2021 год власти ожидали увеличения ВРП более чем на 50 млрд рублей, до 266 млрд. По итогам 2019 года валовый региональный продукт Орловской области превысил уровень предыдущего года на 5,4% и достиг 243 млрд рублей. На 2020 год власти ранее сообщали о прогнозной оценке ВРП в 238,5 млрд.

Индекс промпроизводства в Орловской области, как прогнозируют власти, по итогам 2020 года должен составить 100,5%, объём отгруженных товаров собственного производства — 138,8 млрд рублей. При этом в 2019 году, судя по данным Орёлстата, индекс промышленного производства составил 104,1%. В ближайшие три года столь бурного роста власти не ожидают, но прогноз всё равно оптимистичный: в 2021 году ожидается увеличение объёмов промпроизводства на 1,5%, в 2022 и 2023 — соответственно, на 2% и 2,3% к уровню предыдущего года.

Объём производства в сельскохозяйственной отрасти в Орловской области рассчитывают довести до 123 млрд рублей — это на 50 млрд рублей больше, чем в 2018 году. В 2019 году, по данным статистики, объёмы сельхозпроизводства в регионе составили около 93 млрд рублей. На 1 января 2020 года в регионе действовало 165 сельскохозяйственных предприятий, на них работали около 7% всех занятых жителей региона.

В строительной отрасли орловские власти также ожидают рост: по итогам 2020 года объём работ должен вырасти на 22,6 млрд рублей или 106,5% к 2019 году в фактических ценах и 101,5% в сопоставимых ценах. В последующие три года среднегодовой темп роста объема строительных работ, по прогнозной оценке, составит 102,2%.

Постепенный рост власти региона прогнозируют в розничной торговле. В 2020 году её оборот, по предварительным оценкам, составит 142,2 млрд рублей (+2,2% к 2019 году), в 2021 году ожидают рост на 6,9% в фактических ценах и на 3% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года. В 2022—2023 году оборот розницы в регионе также будет расти по 6,9% в год в действующих ценах, и в 2023 году составит 173,8 млрд рублей.