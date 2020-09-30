Москва, , 15:59 — REGNUM В России можно создать нормальную систему накопительного пенсионного обеспечения, только если отказаться от либеральной политики и перейти к политике экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал идею Федерации независимых профсоюзов России отменить в РФ накопительную часть пенсии. Как пояснил Хазин, любые пенсионные накопительные программы работают только на растущей экономике. В США эти программы шли только тогда, когда был экономический рост. И поэтому накопления граждан не сгорали.

«А вообще существует такое экономическое рассуждение. Государство может выдавать пенсионерам на жизнь где-то примерно 12−15% ВВП в год. Независимо от того, как у нас устроена система перераспределения. Иными словами, если у вас была большая заработная плата, и вы много откладывали, а у соседа была маленькая, и он ничего не откладывал, то у него будет очень маленькая пенсия, а у вас очень большая, — объяснил Хазин. — А если у вас нет накопительной пенсии, то у вас пенсия, может быть, будет больше, чем у соседа, но не сильно. Так вот, если ВВП падает, то эти 12% каждый год сокращаются в абсолютном выражении. И в этом случае вы ничего накопить не сможете. Как это выразится экономически? То ли разорятся пенсионные фонды, то ли их активы упадут, это уже неважно. Вы все равно больше 12% выделить не сможете. Поэтому даже если пенсионеры все вместе накопят сумму на 120% ВВП, они ее не получат».

По этой причине, как пояснил Хазин, накопительные системы смысла не имеют.

«А у нас кризис. Поэтому если мы откажемся от либеральной политики и перейдем к политике экономического роста, то в этом случае мы сможем через пять лет создать нормальную систему накопительного пенсионного обеспечения», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин объяснил, чем в РФ чревата отмена накопительной части пенсии.

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