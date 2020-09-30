Москва, , 15:58 — REGNUM Российский рубль днем 30 сентября неплохо корректируется. В общем и целом, это был вопрос времени, поскольку ситуация в валютном секторе накалена до предела, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня градус рыночного напряжения слегка снижается, хотя внешняя конъюнктура сохраняется тревожной. Рубль улучшает позиции во многом благодаря анонсу о готовности Минфина и ЦБ с начала октября начинать продавать валюту из резервов.

Значит, ситуация с дефицитом бюджета в РФ стабилизировалась и слишком слабый рубль тут уже не нужен. Кроме того, сегодня Минфин проводит очередные аукционы по размещению ОФЗ, и есть вероятность, что бонды неплохо раскупят, учитывая разницу процентных ставок.

В то же время, стоит понимать, что слишком резко рубль укрепиться не сможет, пока речь идет только о «сбросе» рыночной перепроданности.

Доллар США торгуется по 78,38 руб. и может закрепиться в области 78,20−79,00 руб. Евро стоит 91,76 руб. и сохраняет позиции в коридоре 91,50−92,80 руб.», — пояснила эксперт.

Читайте также: Курс доллара останется в диапазоне 78−80 рублей — эксперт