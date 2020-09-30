Москва, , 15:53 — REGNUM В России с 1 января 2021 года начнет действовать новый порядок ввоза в страну медицинских изделий и их последующей государственной регистрацией, передаёт «Медвестник».

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Для ввоза медизделий производитель должен получить разрешение от Росздравнадзора в виде электронного документа с электронной подписью. Для программного обеспечения (ПО), являющегося медицинским изделием, разрешение не требуется.

Разрешение действует Росздравнадзора в течение года, является разовым. Производитель имеет право только один раз ввести медизделия в целях регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, регламентирующий ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных препаратов, в составе которых присутствуют наркотические или психотропные вещества, вступил в силу 1 марта 2020 года.

Подробности: В России разрешен ввоз содержащих наркотики лекарств