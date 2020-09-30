Москва, 30 сентября 2020, 15:49 — REGNUM При том министерстве финансов, которое существует сегодня в России, отмена накопительной части пенсии может обернуться конфискацией денег населения. Об этом 30 сентября предупредил экономист Михаил Хазин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующую инициативу Федерации независимых профсоюзов России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Якушев заявил, что отмена в РФ накопительной части пенсии серьезно повлияет на финансовые рынки.
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