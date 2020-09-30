Москва, , 15:49 — REGNUM При том министерстве финансов, которое существует сегодня в России, отмена накопительной части пенсии может обернуться конфискацией денег населения. Об этом 30 сентября предупредил экономист Михаил Хазин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующую инициативу Федерации независимых профсоюзов России.

«Тут есть тонкость. Дело в том, что какие-то люди довольно много накопили. При этом часть этих денег государство брало взаймы. Это же все надо вернуть. Поэтому я могу вас уверить, что Минфин ляжет костьми, [чтобы не допустить отмены накопительной части], — сказал Хазин. — Или скажет, что все деньги, которые были накоплены до того, списываются в пользу бюджета. Иными словами, если эту идею начать реализовывать при нынешнем Минфине, то это не даст ничего, кроме конфискации. Конфискации денег населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Якушев заявил, что отмена в РФ накопительной части пенсии серьезно повлияет на финансовые рынки.

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