Москва, , 16:07 — REGNUM Около 100 млрд рублей направит российский Минфин в 2021-2023 годах на покрытие дефицита бюджета, средства возьмут из Фонда национального благосостояния. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и тарифно-таможенной политики на 2020 год и плановый период 2021—2023 годов», подготовленных Минфином.

Дефицит в Минфине хотят покрыть в основном за счёт внутренних займов. В 2021 году запланированы займы в объёме 2,68 трлн рублей, в 2022 году — 2,06 трлн рублей, в 2023 году — 2,4 трлн рублей.

В 2021 году на покрытие дефицита пойдут 95 млрд рублей, в 2022—2023 годах — по 3,8 млрд рублей.

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