Москва, , 15:44 — REGNUM В течение трех лет предусмотрена приватизация пакетов акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, это следует из пакета документов в связи с внесением в Госдуму проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы.

В 2021—2022 годах планируется прекращение участия Российской Федерации в уставных капиталах АО «Махачкалинский морской торговый порт», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», а также АО «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» после передачи его полномочий в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда России, необработанных алмазов и бриллиантов государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации и реализации представительных партий необработанных природных алмазов иной уполномоченной организации.

Конкретные сроки и способы приватизации крупнейших компаний будут определяться правительством Российской Федерации с учетом конъюнктуры рынка.

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