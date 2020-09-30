Москва, , 15:45 — REGNUM В структуре российского автопарка марки Lada преобладают машины, изготовленные до 2011 года. Об этом 30 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности машин Lada старше девяти лет в России насчитывается 10 113 140 экземпляров. Легковушек отечественного бренда, собранных в 2011 году — 554 473 единицы. А вот машин Lada, произведенных в 2012 году, числится 503 583 экземпляра. Немного меньше машин марки, произведенных в 2013 году. Всего их 424 437 экземпляров.

Далее по численности идут авто выпуска 2019 года (353 401 ед.) и 2018 года (345 834 ед.).

Также отмечается, что среди машин Lada самой распространённой в автопарке России моделью является Lada 2107 — 1 641 549 единиц.

Всего по состоянию на начала второго полугодия 2020 года в РФ насчитывается 13 484 287 автомобилей марки Lada.

Напомним, парк легковых машин в России насчитывает 43 087 214 авто. Из них 25 813 429 экземпляров изготовлены до 2011 года.

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