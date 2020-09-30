Йошкар-Ола, , 15:27 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России готовит изменения в законопроект об экспертизе агрохимикатов. Таким образом он ответил на просьбу генерального директора АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» Рамиля Нигмадзянова, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Михаил Мишустин в ходе визита на Йошкар-Олинский мясокомбинат Пресс-служба правительства России

Глава предприятия уточнил, что в агрохолдинг «Йола» входят племзавод «Шойбулакский» и Йошкар-Олинский мясокомбинат, а также торговый дом «Йола». Холдинг реализует концепцию полного цикла — от поля до прилавка.

«Важным направлением нашей деятельности является растениеводство… Минсельхоз России в этом году запустил механизм компенсации затрат на проведение процедуры известкования почв, и это для нас серьёзная возможность для качественного рывка в растениеводстве… К сожалению, сегодня мы не можем приступить к его реализации, так как в республике отсутствует зарегистрированный в государственном каталоге мелиорант», — рассказал Нигмадзянов.

с 2019 года предприятие пытается добиться включения мелиоранта в государственный каталог. Однако «в связи с длительностью проведения административных процедур и излишними требованиями, предъявленными Росприроднадзором к пакету документов, положительного заключения до сих пор не получено». Он попросил главу правительства упростить административные процедуры при прохождении государственной экологической экспертизы мелиорантов.

«Сейчас правительство готовит соответствующие изменения в законопроект об экспертизе таких веществ. Я поручу Министерству сельского хозяйства, чтобы посмотрели вопросы, связанные с агрохимикатами», — заверил Мишустин. Премьер-министр добавил, что в документе будет урегулирован целый ряд вопросов, которые требуют решения и по срокам исполнения, и по том проблемам, которые беспокоят производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября премьер-министр находится с рабочей поездкой в Марий Эл, в этот же день планируется посетить Чувашию.

Мишустин уже побывал на Йошкар-Олинском мясокомбинате, а также на заводе полупроводниковых приборов.

В дальнейшем планируется встреча с главой республики Александром Евстифеевым.

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