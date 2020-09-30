Ташкент, , 15:29 — REGNUM В ближайшем будущем автомобили Lada могут начать собирать в Узбекистане. Об этом пишет RG со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что официально эта информация пока не подтверждена. Однако, по информации источника издания, 29 сентября 2020 года на линии ПАП B0 главного конвейера АвтоВАЗа был изготовлен первый кузов Lada Xray Cross для дальнейшей отправки на сборку в Узбекистан.

Сообщается, что в Узбекистан также поедет делегация российских специалистов, которая изучит возможность сборки ВАЗовских автомобилей в этой стране. Если первая сборка окажется успешной, то не исключено, что российские модели будут выпускать и в Узбекистане.

Напомним, на данный момент сборка автомобилей Lada из готовых узлов и компонентов осуществляется в таких странах, как Казахстан и Украина.

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