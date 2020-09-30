Екатеринбург, , 15:40 — REGNUM Среднемесячная заработная плата в Екатеринбурге составила 55 939 рублей по данным за первые семь месяцев 2020 года, заявил мэр Александр Высокинский на пресс-конференции.

По информации мэрии, за январь-июль 2020 года реальная заработная плата выросли на 2,5%.

«Есть у нас заработные платы меньше, и с этим нужно работать», — добавил глава города.

Для сравнения, в 2019 году средняя зарплата по городу составляла 54 976 рублей, в 2018 — 51 542 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что власти понимают раздражение некоторых людей на заявления чиновников о средних зарплатах.

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