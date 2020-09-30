Москва, , 15:19 — REGNUM В условиях повышенных рисков возникновения второй волны коронавируса и продолжающей ухудшаться ситуации на рынке труда, систему кредитных каникул однозначно надо продлевать, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Доходы российских граждан продолжают снижаться, выплачивать по имеющимся займам становится все труднее.

А если сейчас будут введены новые ограничительные меры, компании снова начнут сокращать персонал или снижать зарплаты, отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска, то ситуация может приобрести характер обвального падения платежеспособности заемщиков.

Помимо продления самой системы кредитных каникул, требуются доработки и в механизме её применения. Учитывая, что значительная часть граждан работает в сфере самозанятости, в теневом секторе, получая часть дохода «в конвертах» или по второму, незарегистрированному, месту работы, огромное количество россиян не в состоянии подтвердить падение своих доходов на 30%, что предполагает система кредитных каникул.

В итоге сейчас ободрение на кредитные каникулы получили лишь немногим более половины обратившихся, что критически малое количество», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность продления кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, будет обсуждаться в рамках принятого весной закона, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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