Москва, 30 сентября 2020, 15:14 — REGNUM Отмена в РФ накопительной части пенсии серьезно повлияет на финансовые рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Федерации независимых профсоюзов России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Якушев объяснил, будут ли в РФ размораживать накопительную часть пенсии.
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