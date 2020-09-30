Москва, , 15:14 — REGNUM Отмена в РФ накопительной части пенсии серьезно повлияет на финансовые рынки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Федерации независимых профсоюзов России.

«Предлагаемая ФНПР отмена накопительной части пенсии фактически означает трансформацию уплаченных ранее взносов в баллы, которые будут учтены в размере страховой пенсии, — сказал Якушев. — Пенсионные накопления будут трансформированы в доходы ПФР, при этом потребуется дополнительная проработка вопроса продажи активов, в которые они были инвестированы. Учитывая, что пенсионные накопления составляют около 5% ВВП, такое решение окажет значительное влияние на финансовые рынки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Якушев объяснил, будут ли в РФ размораживать накопительную часть пенсии.

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