Ташкент, , 15:10 — REGNUM Минимальная оптовая и розничная цена на алкогольную продукцию в Узбекистане увеличится на 6−9% с 1 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Минимальная оптовая цена пол-литра водки не может быть ниже 12 тыс. сумов ($1,17), минимальная розничная цена — 14,25 тыс. сумов ($1,39). Стоимость коньяка выросла до 16,5 тыс. сумов ($1,61) и 19,5 тыс. сумов ($1,9) соответственно, вина — до 4,7 тыс. сумов ($0,46) и 5,6 тыс. сумов ($0,55).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам августа 2020 года уровень инфляции в Узбекистане составил 11,7% в годовом выражении. В январе-августе этот показатель составил 4,8%.

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