Москва, , 15:09 — REGNUM Система начисления пенсионных баллов, учета фактического времени, пока работник трудился, применение всевозможных коэффициентов и прочее настолько сложны, что в них не в силах зачастую разобраться сами специалисты Пенсионного фонда РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя отмену накопительной части пенсии.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Механизм усложнен до предела. Что не только порождает лазейки в законе (ладно бы, только это), но и иногда может привести к недоплатам заработанной пенсии.

Тот факт, что профсоюзы предлагают исключить из системы государственного обязательного пенсионного страхования накопительный компонент, вероятнее всего, свидетельствует о желании упростить систему исчисления пенсионных накоплений и сделать её прозрачней и понятней.

Так как единых норм, регулирующих порядок начисления накопительной пенсии, до сих пор не существует, и для каждого элемента применяется разные подходы. Что создает неразбериху.

Чем проще и понятнее будет система начисления пенсий, учета трудового стажа, чем более стройными ясными окажутся регулирующие все процессы законы, тем в конечном итоге будет лучше для самих пенсионеров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии в стране направила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

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