Йошкар-Ола, , 15:06 — REGNUM В продолжение рабочей поездки в Марий Эл премьер-министр Михаил Мишустин посетил АО «Завод полупроводниковых приборов». Он осмотрел производственные помещения и побеседовал с сотрудниками предприятия, сообщает пресс-служба правительства России.

Михаил Мишустин Пресс-служба правительства России

В настоящее время предприятие акцентировало деятельность в направлении разработки и освоения в производстве новых типов металлокерамических корпусов для интегральных микросхем, отвечающих современным требованиям микроэлектроники, что позволяет производить замену импортных корпусов на отечественном рынке.

Сейчас йошкар-олинский завод занимает основную долю рынка керамических изделий в России. Кроме того, предприятие работает над увеличением доли продукции гражданского назначения и выходом на потребительский рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин посетил Йошкар-Олинский мясокомбинат, где ему рассказали о новых технологиях, применяемых в производстве, и реализуемых инвестиционных проектах. Он положительно оценил достижения предприятия. Глава правительства предложил рассмотреть готовность холдинга «Йола» к расширению производства при наличии инвестиций в агропромышленный комплекс.