Москва, 30 сентября 2020, 15:02 — REGNUM В России «национализация» пенсионных накоплений снова оказывается одним из возможных сценариев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Так он прокомментировал инициативу Федерации независимых профсоюзов России отменить в РФ накопительную часть пенсии.
Как подчеркнул экономист, вероятность разморозки в текущих экономических условиях крайне низкая.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юлия Финогенова предположила, что правительство РФ, скорее всего, не поддержит инициативу ФНПР.
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