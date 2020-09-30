Москва, , 15:02 — REGNUM В России «национализация» пенсионных накоплений снова оказывается одним из возможных сценариев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Так он прокомментировал инициативу Федерации независимых профсоюзов России отменить в РФ накопительную часть пенсии.

«Первая попытка отменить накопительный компонент была в 2013 году и закончилась заморозкой взносов в 2014 году, — сказал Якушев. — Стратегия развития пенсионной системы, принятая в тот период, не предусматривала дальнейшего развития обязательной накопительной пенсионной системы. Поэтому попытки внедрить ИПК (индивидуальный пенсионный капитал — прим. ИА REGNUM) и ГПП (гарантированный пенсионный продукт — прим. ИА REGNUM) были системно неуспешными. Временное решение о заморозке де факто стало постоянным и регулярно продлевается».

Как подчеркнул экономист, вероятность разморозки в текущих экономических условиях крайне низкая.

«Поэтому перспектива «национализации» пенсионных накоплений возникает в дискуссиях как один из возможных сценариев», — пояснил Якушев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юлия Финогенова предположила, что правительство РФ, скорее всего, не поддержит инициативу ФНПР.

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