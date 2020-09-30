Москва, , 15:00 — REGNUM Законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Проект бюджета Пенсионного фонда предполагает продление на 2021−2023 годы заморозки накопительной части пенсии.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Вместе с тем Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросила премьер-министра Михаила Мишустина отменить накопительную часть пенсии.

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