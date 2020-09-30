Пекин, , 14:53 — REGNUM С января по август 2020 года продажи бюджетных кроссоверов Hyundai ix35 в Китае составили 39 тысяч единиц. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Таким образом, Hyundai ix35 стал самой продаваемой моделью корейской марки на китайском авторынке.

Hyundai ix35 построен на платформе модели предыдущего поколения, которая пользовалась популярностью у российских автолюбителей с 2010 по 2015 годы. Однако экстерьер у актуальной модели отличается более оригинальным дизайном.

Длина кроссовера составляет 4435 мм, ширина — 1850 мм, а высота равняется 1715 мм. При этом размер колесной базы составляет 2640 мм.

Силовая линейка Hyundai ix35 состоит из двухлитрового атмосферного двигателя мощностью 163 л. с., а также из турбированного мотора на 1,4 л производительностью 140 «лошадей». При этом «атмосферник» идет в паре с «механикой» или «автоматом», а второй агрегат сочетается с семискоростной роботизированной коробкой передач. На выбор клиентам предоставляются переднеприводная или полноприводная версии модели.

Ранее стало известно, что рестайлинговый Hyundai i30 N получит роботизированную трансмиссию.

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