Москва, , 14:43 — REGNUM Правительство РФ, скорее всего, не поддержит идею Федерации независимых профсоюзов России, предложившей отменить накопительную часть пенсии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Скорее нет, чем да, — сказала она, отвечая на вопрос о том, поддержит ли правительство инициативу ФНПР. — В прошлом году осенью была предложена концепция гарантированных пенсионных планов, которые должны были положить начало разморозке пенсионных накоплений и стимулированию индивидуальных сберегательных стратегий граждан. Если в связи с негативным влиянием пандемии на мировую и отечественную экономики в среднесрочной перспективе ситуация не ухудшится кардинально, то я склонна предположить, что правительство скорее сделает ставку на развитие индивидуальных пенсионных накоплений, чем откажется от них».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова объяснила, стоит ли в РФ отменять накопительную часть пенсии.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ накопительную часть пенсий назвали «буфером безопасности»