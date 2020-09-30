Москва, 30 сентября 2020, 14:34 — REGNUM В России размер назначаемой в настоящее время накопительной пенсии очень мал, что объясняется коротким периодом накопления и скромными размерами отчислений в прошлом. Об этом 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала инициативу Федерации независимых профсоюзов России отменить накопительную часть пенсии.
Что касается периода дожития, выступающего делителем при определении размера накопительной пенсии, то, как пояснила Финогенова, он зависит от ожидаемой продолжительности жизни пенсионера, а этот показатель может меняться со временем.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно позиции ФНПР, существующий порядок вычисления возраста дожития для накопительной части приводит к постоянному увеличению этого показателя, что дискредитирует саму идею введения этого компонента.
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