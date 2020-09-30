Москва, , 14:34 — REGNUM В России размер назначаемой в настоящее время накопительной пенсии очень мал, что объясняется коротким периодом накопления и скромными размерами отчислений в прошлом. Об этом 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала инициативу Федерации независимых профсоюзов России отменить накопительную часть пенсии.

«Российская пенсионная система является смешанной накопительно-распределительной. Таким образом, различные демографические и экономические проблемы, оказывающие негативное влияние на размер страховой пенсии, должны частично компенсироваться вынесенным за скобки текущего потребления накопительным компонентом. Следовательно, последний выступает своеобразным буфером безопасности», — пояснила она.

Что касается периода дожития, выступающего делителем при определении размера накопительной пенсии, то, как пояснила Финогенова, он зависит от ожидаемой продолжительности жизни пенсионера, а этот показатель может меняться со временем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно позиции ФНПР, существующий порядок вычисления возраста дожития для накопительной части приводит к постоянному увеличению этого показателя, что дискредитирует саму идею введения этого компонента.

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