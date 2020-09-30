Москва, , 14:29 — REGNUM Продление кредитных каникул стало бы еще одним продуманным шагом к цели эффективного вывода российской экономики из коронавирусной реальности, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Обсуждаемый шаг — это необходимость. Людей, малый и средний бизнес совсем не трудно поддержать такими по сути необходимыми мерами.

Население и малый бизнес так и не смогли пережить ряд шоков 2020 года — снижение деловой активности, продолжающуюся девальвацию рубля и проблемы на рынке труда.

Вместе с продлением льготного периода кредитования важно объективно оценить под какие проценты получают бизнес и частные заемщики средства. Зачастую, это выше 10% годовых.

Если банкам намекнуть о более справедливой ставке, хотя бы на 3−4% ниже текущих показателей, то это даст колоссальный толчок развитию деловой активности, восстановлению спроса.

Социальные функции государство, похоже, уже крепко взяло в свои руки. Остается усилить надзор. При снижении ставки кредитования новыми льготами могут воспользоваться до конца года более 1 млн человек.

Социальная напряженность понизится, а уважение к государству станет намного заметнее как минимум в сегменте среднего класса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предлагают продлить кредитные каникулы для граждан и юрлиц, пострадавших от пандемии коронавируса.

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