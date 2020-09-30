Киев, , 14:29 — REGNUM В министерстве финансов Украины в принципе не рассматривают сценария событий, при котором Киев не получит следующий транш кредитной помощи от МВФ.

С таким заявлением выступил министр финансов Сергей Марченко, сообщает 30 сентября пресс-служба министерства.

Марченко подчеркнул, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства перед МВФ, и соответственно ожидает следующие транши кредитов.

Министр сообщил, что миссия МВФ, которая принимает решение о выплате транша, ожидается в «октябре-ноябре».

»У нас с МВФ партнерские взаимоотношения. В конкретном жизненном цикле страны нам такой партнер как МВФ нужен», — резюмировал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинские СМИ сообщили, что Украина не успеет ликвидировать государственную фискальную службу до конца 2020 года, хотя это является одним из главных условий сотрудничества с МВФ.

В начале июня МВФ утвердил новую программу в формате stand-by для Украины на сумму около $5 млрд с немедленным выделением первого транша в $2,1 млрд. Предполагалось, что до конца года Украина получит еще два транша кредита.