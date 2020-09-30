Вологда, 30 сентября 2020, 14:22 — REGNUM Депутаты Вологодского заксобрания приняли законопроект о введении новой формы поддержки для лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Напомним, этот режим был введен на территории региона с 1 июля 2020 года. Продлится до 2028 года.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Вологодской области, самые популярные категории услуг у граждан, работающих на себя, — это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.
Принятый закон дает возможность самозанятым гражданам легализовать свои отношения с государством, получить доступ к кредитованию и господдержке.