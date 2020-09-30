Вологда, , 14:22 — REGNUM Депутаты Вологодского заксобрания приняли законопроект о введении новой формы поддержки для лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Напомним, этот режим был введен на территории региона с 1 июля 2020 года. Продлится до 2028 года.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Вологодской области, самые популярные категории услуг у граждан, работающих на себя, — это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

«Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на него, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке, — пояснил заместитель губернатора Эдуард Зайнак. — Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность».

Принятый закон дает возможность самозанятым гражданам легализовать свои отношения с государством, получить доступ к кредитованию и господдержке.