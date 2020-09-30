Москва, , 14:17 — REGNUM Лишать экономику России пенсионных накоплений, переведя их обратно в распределительную систему, было бы экономически нецелесообразно, считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Об этом она заявила 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу Федерации независимых профсоюзов России об отмене в РФ накопительной части пенсии.

«В накопительной системе уже аккумулировано порядка 4,5 трлн рублей (2 трлн руб. пенсионных накоплений формируемых в ПФР, и 2,5 трлн рублей — в НПФ). Эти деньги инвестируются и работают на экономику РФ, — сказала Финогенова. — Анализируя инвестиционную структуру вложений НПФ по секторам экономики за первое полугодие 2020 года, можно заметить, что 38% составили вложения в реальный сектор, 31% — в государственный и 23% — в финансовый. Лишать экономику пенсионных накоплений, переведя их обратно в распределительную систему было бы экономически нецелесообразно».

По мнению экономиста, пенсионные накопления в РФ оказались одним из немногих внутренних источников «длинных денег» в условиях, омраченных международными санкциями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с идеей отмены накопительной части пенсии согласился экономист Михаил Делягин.

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