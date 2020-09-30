Москва, 30 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Лишать экономику России пенсионных накоплений, переведя их обратно в распределительную систему, было бы экономически нецелесообразно, считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Об этом она заявила 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу Федерации независимых профсоюзов России об отмене в РФ накопительной части пенсии.
По мнению экономиста, пенсионные накопления в РФ оказались одним из немногих внутренних источников «длинных денег» в условиях, омраченных международными санкциями.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с идеей отмены накопительной части пенсии согласился экономист Михаил Делягин.
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