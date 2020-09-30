Москва, , 14:14 — REGNUM Госдума приняла пять бюджетоообразующих законов для формирования доходной части бюджета, необходимой для решения поставленных президентом задач по выполнению всех социальных обязательств государства, повышению качества жизни людей, созданию условий для экономического роста стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Речь идет о фиксированных выплатах на обязательное пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей, оптимизации налоговых льгот в нефтяной отрасли, корректировке налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых», — сказал Володин.

Также принят закон об особенностях исполнения федерального бюджета в 2021 году.

«Он позволит правительству оперативно реагировать на изменение экономических условий, связанных с динамикой цен на нефть и пандемией коронавируса», — отметил он.

Кроме того, эта инициатива увеличивает с 90 до 180 дней срок предоставления кредитов региональным и местным бюджетам на пополнение остатков средств на счете.

«Это одна из мер поддержки регионов в период пандемии, которая была принята Госдумой в прошлую сессию. Теперь срок ее действия не ограничен», — подчеркнул спикер Госдумы.

«Еще два внесенных правительством бюджетообразующих законопроекта в настоящее время находятся на рассмотрении Государственной думы. В том числе — проект закона о 15% НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей, который позволит направить дополнительные средства на лечение детей с орфанными заболеваниями. Мы планируем завершить над ними работу до принятия трехлетнего бюджета», — добавил Володин.