Москва, 30 сентября 2020, 14:03 — REGNUM В настоящее время в России надо не отменять, а продлевать льготы и послабления для малого и среднего бизнеса. Об этом 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила заведующая Лабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Вера Баринова. Так она прокомментировала новость о том, что Банк России намерен с 1 октября прекратить действие некоторых мер поддержки, введенных на период пандемии.
Иначе, как пояснила экономист, есть риски разорения тех предприятий, которые устояли в первую волну.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что регуляторные послабления, введенные Центральным банком России весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса, скоро прекратят действовать.