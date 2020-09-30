Москва, , 14:03 — REGNUM В настоящее время в России надо не отменять, а продлевать льготы и послабления для малого и среднего бизнеса. Об этом 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявила заведующая Лабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Вера Баринова. Так она прокомментировала новость о том, что Банк России намерен с 1 октября прекратить действие некоторых мер поддержки, введенных на период пандемии.

«В условиях возобновления роста числа заразившихся коронавирусом рано отменять ограничения. Даже если не введут повторный локдаун, режим самоизоляции граждан все равно приведет к падению платежеспособного спроса на продукцию и услуги, прежде всего МСП, — сказала Баринова. — Малые и средние предприятия по-прежнему остаются наиболее уязвимой сферой в связи с кризисом, вызванным распространением новой коронавирусной инфекции. В текущих условиях предпочтительно было бы продлить льготы и послабления для МСП, в том числе налоговые и регуляторные».

Иначе, как пояснила экономист, есть риски разорения тех предприятий, которые устояли в первую волну.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что регуляторные послабления, введенные Центральным банком России весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса, скоро прекратят действовать.