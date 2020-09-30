Москва, , 14:03 — REGNUM Проект бюджета Пенсионного фонда России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Доходы бюджета фонда в части страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2021 — 2023 годы сформированы исходя из тарифа страхового взноса в размере 22% в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов и 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов.

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 2021 год определена исходя из прогнозного размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2021 году, с учетом применения установленного законодательством повышающего коэффициента 2,3.

На 2022 и 2023 годы предельная величина базы для исчисления страховых взносов определена с учетом ежегодной индексации с 1 января соответствующего года на рост среднемесячной заработной платы в Российской Федерации.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля на прогнозный индекс роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в соответствии с действующим законодательством.

Размер материнского (семейного) капитала в 2021 — 2023 годах определен исходя из темпов роста инфляции.

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