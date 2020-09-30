Бишкек, , 13:54 — REGNUM Министерство экономики Киргизии разработало проект постановления правительства о временном введении временного государственного регулирования цен на уголь, чтобы во время грядущего отопительного сезона население не испытывало дефицит этого вида топлива.

В ведомстве отмечают, что принятие такой меры необходимо, поскольку введение режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса негативно сказалось на доходах жителей республики.

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Также чиновники минэкономики обращают внимание на то, что хотя антимонопольная служба Киргизии устанавливает ежегодно расценки для угледобывающих предприятий, однако тенденция повышения цен на уголь с большой вероятностью будет наблюдаться с наступлением холодов.

Напомним, что в соответствии с законом «О внутренней торговле», правительство Киргизии имеет право вводить на срок до 90 дней государственное регулирование розничных цен на социально значимые товары в целях защиты прав потребителей.

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