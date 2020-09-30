Сеул, , 13:58 — REGNUM В ноябре 2020 года состоится встреча деловых кругов Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea-Japan Economic Association (KJE).

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По их словам, в связи с пандемией коронавируса мероприятия пройдёт в онлайн-формате.

Первоначально 52-я встреча бизнес-кругов Южной Кореи и Японии должна была пройти в Токио 19−20 мая, однако из-за пандемии проведение мероприятие было отложено.

Отмечается, что во встрече примут участия около 100 представителей южнокорейских и японских компаний.

В настоящее время в Японии выявлено более 83 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 1,5 тыс. человек. С другой стороны, в Южной Корее выявлено более 23 тыс. Случаев заражения, жертвами стали более 400 человек.