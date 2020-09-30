Джуба, , 13:52 — REGNUM Правительство Южного Судана не обнародовало отчет о государственных расходах в течение трех лет. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение главы миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС).

«Роль правительства в управлении финансами страны очевидна. Шаг первый — отчитаться за поступающие в страну деньги. Шаг второй — отчитаться о том, как тратятся деньги. Это простой процесс, но он требует прозрачности и подотчетности», — сказал Дэвид Ширер, специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава МООНЮС.

«Каждый гражданин этой страны, как и любой другой страны, имеет право знать, каковы доходы [правительства] и как тратятся эти средства от их имени», — заявил он журналистам в столице страны, Джубе.

«В Южном Судане такой информации нет. С 2017 года не было публичного отчета о государственных расходах», — добавил Ширер.

Его заявление последовало за докладом комиссии ООН по правам человека на прошлой неделе, в котором утверждалось что «высокопоставленные политики и бюрократы» в Южном Судане присвоили по меньшей мере 36 миллионов долларов США из правительственной казны в 2016 году.

В докладе также говорилось, что деньги якобы были украдены при поддержке международных корпораций и транснациональных банков. В докладе эти учреждения не названы.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН сообщили о «колоссальных масштабах» коррупции в Южном Судане