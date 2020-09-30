Москва, , 13:44 — REGNUM Из-за запрета поездок иностранных туристов в связи с пандемией корооавируса бюджет России потерял почти $7 млрд. Об этом 30 сентября заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передаёт Интерфакс

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По его мнению, до конца 2020 года из-за отсутствия иностранного турпотока потери для страны могут вырасти до $8−9 млрд.

Игнатьев напомнил, что в 2019 году доходы РФ от въездного туризма составили более $10 млрд. «Когда откроются границы и можно будет принимать интуристов в таком объеме, как раньше, неизвестно, — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время нет никакой ясности, когда и на каких условиях иностранные туристы смогут въезжать в Россию.

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