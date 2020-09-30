Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, корректирующий параметры налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, а также отменяющий ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Поправки в Налоговый кодекс определяют размер удельных расходов при расчете минимальной налоговой базы по НДД в размере 7140 рублей до 31 декабря 2023 года, с 1 января 2024 года он составит 8,6 тыс. рублей.

С 1 января 2021 года отменяются налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти.

Одновременно уточняется порядок применения налогового вычета по НДПИ, связанного с созданием объектов внешней инфраструктуры, при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной.

Корректируется порядок применения налогового вычета по НДПИ, связанного с добычей нефти на участке недр, расположенном на территории РФ и включающего запасы углеводородного сырья месторождения, указанного в примечании к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС по состоянию на 1 января 2018 года.

Ряд поправок касаются Татарии. Льготу по НДПИ в объеме 1 млрд рублей в месяц могут получить недропользователи, работающие в этом регионе. При этом лицензия на участки недр в должна быть выдана до 2016 года, а начальные извлекаемые запасы месторождений должны составлять не менее 2,5 млрд тонн. Кроме того, добываемая на этих участках нефть должна иметь вязкость не менее 10 000 мПа/с. Под такие условия подпадает «Татнефть».

Кроме того, принятые изменения дают возможность «Татнефти» и «Газпром нефти» получить каждой компании налоговый вычет по НДПИ с 1 января 2021 года в объеме не более 36 млрд рублей за три года.