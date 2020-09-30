Москва, , 13:33 — REGNUM У российских дилеров Hyundai рестайлинговый кроссовер Hyundai Santa Fe появится в начале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Какие будут цены и комплектации кроссовера автопроизводитель объявит позднее.

Впервые модернизированный Santa Fe был представлен широкой публике в июне нынешнего года. Кроссовер претерпел значительные внешние изменения. Так, лицевая часть обновлённого Santa Fe имеет широкую радиаторную решётку, проходящую по всей ширине машины.

Особый стиль и некоторую агрессивность автомобилю добавляют узкие фары под капотом и футуристический бампер.

Отдельно стоит отметить селектор режима Terrain — это ручка управления для удобного переключения между различными режимами движения. Она находится на центральной консоли. С помощью неё можно настраивать привод (AWD) машины для различных дорожные ситуации. Доступны режимы: ECO, спорт, комфорт, а также интеллектуальные режимы.

Напомним, актуальная модель Hyundai Santa Fe оборудуется 188-сильным 2,4-литровым бензиновым двигателем. Также в линейке моторов присутствуют 2,2-литровый дизельный агрегат производительностью 200 «лошадей» и 249-сильный бензиновый движок на 3,5 л.

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