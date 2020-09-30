Оренбург, , 13:17 — REGNUM Из Оренбурга в Казахстан пытались нелегально провести крупную партию пиломатериалов. В настоящее время Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Грузовик с древесиной был задержан 31 июля на трассе М5 «Урал» на въезде в Оренбург. Транспорт следовал в Казахстан. При досмотре груза выяснилось, что пиломатериалы без маркировки и товаросопроводительных документов.

В фуре находилось 16,576 кубометров пиломатериала из лиственных пород древесины (ясеня и бука) общей стоимостью порядка 490 тысяч рублей. Пиломатериалы из ясеня и бука подпадают под категорию стратегически важных товаров и ресурсов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области, с начала 2020 года на российско-казахстанском участке госграницы РФ пересекли 20 попыток вывоза в Казахстан пиломатериалов общим объемом 504 кубометра.

Вывоз древесины осуществлялся из Пермского края, Башкирии, Костромской и Вологодской областей. После процедуры карантинной фитосанитарной сертификации продукция выпущена в свободное обращение по месту назначения.

Стоит отметить, Владимир Путин на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса дал поручение правительству с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил запретить бесконтрольный вывоз необработанной древесины