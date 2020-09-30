Киев, , 13:17 — REGNUM С 1 августа 2020 года на Украине начал действовать полноценный рынок газа, однако поддерживают эту реформу лишь 11,3% граждан, что является «критически минимальной поддержкой».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявила на одном из «круглых столов» в Киеве ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

Эксперт отметил, что согласно данным соцопросов, в части формирования рыночной цены почти 60% негативно оценивают этот приоритет, а 28,2% граждан негативно оценивает возможность менять поставщика газа, сообщает «Укринформ».

Кроме того, согласно данным исследования, более 70% респондентов в случае банкротства теплоснабжающей организации не имеют альтернативного источника обеспечения теплоносителем.

Белявский заявил, что крайне низкая поддержка украинцами либерализации рынка газа объясняется «энергетической бедностью» населения.

«Энергетическая бедность — это соотношение скорости роста цен на энергоресурсы со скоростью роста дохода граждан… В отличие от других стран ЕС, украинские потребители сокращают использование энергоносителей, и это связано с несопоставимыми доходами и ценами на энергоносители. Это ключевая проблема, которая будет обостряться», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в августе и в сентября «Нафтогаз Украины» без всяких видимых причин резко поднимал стоимость газа для населения. В итоге, если в июле один кубометр газа для домохозяйства на Украине стоил2,3 грн, то в сентябре стоимость этого же объема увеличилась до 5,5 грн. Накануне было заявлено, что «Нафтогаз Украины» принял решение не повышать цены на газ для населения в октябре — как считает большинство экспертов, исключительно из-за местных выборов, которые должны состояться в этом месяце.