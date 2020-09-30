Калининград, , 13:18 — REGNUM На российском заводе «Автотор» в Калининграде началось производство нового рамного вседорожника KIA Mohave. Об этом сообщает пресс-служба корейского автопроизводителя.

Российская версия Mohave будет оснащаться дизельным мотором V6 рабочим объёмом три литра и мощностью 249 «лошадей». Агрегат работает в паре с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Передняя часть нового внедорожника выделяется широкой решёткой радиатора, а корма — большими задними фонарями. Обвес авто создан из двух компонентов. Длина нового Mohave равна 4930 мм, а межосевое расстояние колёс — 2895 мм. Конструкция модели предусматривает несущую раму.

В продажу новинка поступит в четвертом квартале 2020 года.

Ранее компания KIA представила обновленный лифтбек Stinger 2021 модельного года с турбированным мотором V6 рабочим объёмом 3,3 л и производительностью 365 «лошадей»

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