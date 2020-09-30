Москва, , 13:11 — REGNUM Нефтяные котировки в середине недели 30 сентября пали жертвой усиления антирисковых настроений на финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Это связано прежде всего с всплеском новой волны пандемии коронавируса, угрожающей восстановлению деловой активности и спроса на сырьё.

Такой фактор оказался сильнее, чем данные о снижении запасов нефти в США на 0,83 млн баррелей при прогнозе их роста на 1,4 млн баррелей. Данные расчёты привел в ночь на среду Американский институт нефти (API).

Негативом стало и признание крупнейших нефтетрейдеров во вторник на конференции FT Commodities Global Summit о том, что мировой спрос на нефть не поднимется к докризисным уровням 2019 года ещё как минимум полтора-два года.

Сегодня в течение дня важной для рынка может стать официальная информация о запасах нефти от минэнерго США и об изменении числа занятых в США, что влияет на доллар и выраженную в нём цену чёрного золота.

С технических позиций движения котировок наиболее вероятный их диапазон на 30 сентября составляет $40,80 — 41,70 за баррель нефти марки Brent», — считает эксперт.

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