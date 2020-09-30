Сеул, , 13:31 — REGNUM В августе 2020 года в Южной Корее зафиксировали рост объёмов продаж магазинов беспошлинной торговли (Duty Free). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea Duty Free Shops Association.

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Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце объём продаж магазинов беспошлинной торговли, расположенных на территории страны, вырос на 15,4%, до 1,4 трлн вон (~$1,19 млрд).

Известно, что показатель растёт на протяжении четырех месяцев подряд. В апреле текущего года из-за пандемии коронавируса и последовавшего за ней закрытия границ продажи магазинов беспошлинной торговли в Южной Корее сократились до 986,7 млрд вон (~$843 млн), однако в мае показатель вырос до 1,01 трлн вон (~$863 млн), в июне — до 1,11 трлн вон (~$948 млн), в июле — до 1,25 трлн вон (~$1,06 млрд).

Отмечается, что число иностранцев, посетивших южнокорейские магазины беспошлинной торговли, увеличилось с 354 362 человек в апреле текущего года до 592 545 человек в августе, а число южнокорейцев — с 446 801 человека до 517 508 человек.