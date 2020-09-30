Махачкала, , 13:34 — REGNUM Провал реализации программы льготной ипотеки рядом регионов Северного Кавказа не объясняется нежеланием населения воспользоваться кредитом под 6,5%. Прежде всего он связан с политикой перестраховки и снижения рисков банковской системы при кредитовании заемщиков округа, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономист из Дагестана Фадик Мугулов.

Напомним, в середине апреля 2020 года в России была запущена программа льготного кредитования для поддержки населения в период пандемии коронавируса. По данным Росреестра, на конец сентября меньше всего сделок по программе оформлено в Северо-Кавказском регионе, а в ряде субъектов округа — Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — к настоящему времени не выдано ни одного льготного ипотечного кредита.

«На основании данных Центробанка РФ на 1 августа 2020 года, можно утверждать, что в СКФО основные показатели жилищного ипотечного рынка не только вернулись к докризисным уровням, но и значительно превысили их, а также превысили уровень, достигнутый в январе-июле прошлого года», — отметил Мугулов.

Так, за июль количество выданных банками ипотечных жилищных кредитов в округе увеличилось по сравнению с мартом этого же года почти на 41% (при приросте на 19,3% в целом по РФ), а за январь-июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на 9,9% (в целом по стране — на 10,5%). Объем ипотечных кредитов в СКФО за июль составил 7,9 млрд рублей, что на 2,3 млрд рублей, или на 41,5% больше, чем в предкризисном марте (в целом по РФ — на 18,5%).

Экономист уверен: эти цифры доказывают, что сложившаяся ситуация не является следствием нежелания населения воспользоваться льготными кредитами. По его словам, при относительно низком уровне душевых доходов жителей Северного Кавказа, в ставке ипотечного кредита для них важны каждые доли процента, поскольку они складываются в существенные суммы при средних сроках предоставления подобных кредитов в 200 месяцев и более.

«Тут причины более глубокие. В первую очередь, они связаны с традиционной политикой перестраховки и снижения рисков отечественной банковской системы при кредитовании заемщиков в СКФО: доля кредитов, предоставляемых физическим лицам в субъектах Северо-Кавказского округа, в последние годы держится на уровне 2−2,5% от общей суммы кредитов (в том числе ипотечных), предоставляемых гражданам РФ. Это такой негласный предел, хотя численность населения по округу составляет около 6,8% от населения страны.

Во-вторых, в обычное время более 50% кредитов, предоставляемых физлицам округа, достаются Ставрополью. На этот раз край воспользовался практически всем традиционным лимитом округа» , — пояснил эксперт.

Наконец, по словам собеседника, при льготном кредитовании под 6,5% имеются некоторые требования (например, сбор необходимого пакета документов), которые сложно было выполнить в условиях активной фазы ограничений из-за COVID-19, а также в начальном периоде их ослабления.

Для улучшения показателей реализации программы, считает Мугулов, в первую очередь необходимо продлить ее действие на весь посткризисный восстановительный период — как минимум до конца 2023 года с дальнейшим снижением годовой ставки процента по всем жилищным ипотечным кредитам до 3−4% и ниже. В настоящее время средняя годовая ставка по обычному жилищному ипотечному кредиту в России составляет 7,3%, а на Северном Кавказе — 7,5%.

«Также необходимо всерьез заняться разработкой и реализацией антикризисной программы, предусматривающей восстановление и дальнейший рост заработной платы и доходов населения в округе, создание достаточного количества рабочих мест, улучшение инвестиционного климата для осуществления масштабных инвестиций, связанных в том числе со строительством качественного жилья, диверсификацию банковской системы, готовой выделить достаточные ресурсы для кредитования бизнеса и населения округа. Пора снять надуманные пределы в кредитовании региона», — считает экономист.

Кроме того, как отметил собеседник, необходимо радикально улучшить работу организаций, в том числе государственных и муниципальных, которые занимаются согласованием условий и выдачей разрешений на строительство, подключением к различным сетям, регистрацией прав на собственность, выдачей справок и т. п.

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