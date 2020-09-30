Москва, , 12:57 — REGNUM Идея продления сроков кредитных каникул в Россиипродвигается группой предпринимателей. Это абсолютно разумно с их точки зрения, так как по сути, несмотря на формальный выход из карантина, кризис для бизнеса не миновал, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «E.M.FINANCE» Евгений Марченко.

«Потребительский спрос так и не восстановился в полной мере. Кроме того, в свете увеличивающегося по всему миру количества заболеваемости, введения новых ограничительных мер в ряде стран, велика вероятность, что и в России возможен второй карантин.

А без кредитных каникул предприятия, организации, компании, особенно малые и средние просто не смогут продолжать бизнес и будут вынуждены закрыться. Кредитные каникулы — последняя надежда малого бизнеса.

Однако, как и в любом другом вопросе, есть и вторая заинтересованная сторона. Кредитные организации могут не только не поддержать идею продления каникул, но и выступить резко против.

Причина тому — недостаток ликвидности может плачевно повлиять на ряд российских банков и вызвать волну отзыва лицензий большей части кредитных учреждений», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут продлить кредитные каникулы из-за пандемии коронавируса, заявил глава комитета по Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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