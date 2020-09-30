Барнаул, , 12:55 — REGNUM Сегодня, 30 сентября, в Барнауле к отоплению подключены все 100% жилых домов, входящих в зону обслуживания Сибирской генерирующей компании (СГК).

«В этом году запуск отопления занял восемь дней. Сейчас специалисты СГК проводят наладку гидравлических режимов с учетом всей нагрузки, а управляющие компании в свою очередь должны отрегулировать равномерное распределение тепла внутри домов», — пояснили в пресс-службе компании.

По словам энергетиков, тепло в полном объеме получают все детские сады, школы и учреждений дополнительного образования. Не подключенными остаются два медицинских учреждения в контуре СГК, руководство данных организаций запланировало подачу тепла на более позднее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом сезоне отопительный сезон в Барнауле начали по заявкам, а 22 сентября состоялся массовый запуск отопления.

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