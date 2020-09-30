Чита, , 12:48 — REGNUM Активизация правоохранительных органов по противодействию коррупционным деяниям в Забайкальском крае дала ощутимый результат. Как сообщает сегодня, 30 сентября, сайт региональной прокуратуры, всего за 8 месяцев этого года в крае зарегистрировано 171 преступление коррупционной направленности, что на 28,5% больше, чем за этот же период прошлого года (133), из которых 94 (77) факта взяточничества.

При этом число установленных по оконченным расследованием уголовным делам фигурантов возросло более чем в два раза (с 39 до 84), а по делам о взяточничестве — почти в 3 раза (с 15 до 43).

В дальнейшем правоохранительные органы пообещали сосредоточить усилия на соблюдении законодательства в сфере расходовании бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор Читинского района Забайкальского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного действующего и одного бывшего муниципальных служащих администрации городского поселения «Атамановское». Чиновники использовали свои полномочия для незаконного оформления земельных участков в черте городского поселения.

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