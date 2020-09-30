Москва, , 12:48 — REGNUM Минсельхоз рассчитывает на позитивную динамику по итогам 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

«Несмотря на текущую ситуацию, российский АПК продолжает демонстрировать положительную динамику, это подтверждают основные экономические показатели. В частности, за 8 месяцев 2020 года индекс сельхозпроизводства составил 104,2%, пищевой промышленности — 104,7%, производство напитков — 103,4%», — привел данные глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в Госдуме.

«Как вы видите, по всем ключевым отраслям обеспечен устойчивый рост. Мы рассчитываем на сохранение позитивной динамики в том числе за счет урожая 2020 года», — сказал министр.