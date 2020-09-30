Москва, 30 сентября 2020, 12:48 — REGNUM В России могут продлить кредитные каникулы для граждан и юрлиц, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом заявил глава комитета по Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), передают РИА Новости.
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По его словам, много таких просьб поступает от бизнеса. Парламентарии обсудят вопрос о продлении данной меры поддержки.
При этом Аксаков добавил, что позиция правительства и Центробанка РФ по этому вопросу пока не совсем ясна. «В любом случае из пандемической ситуации надо выходить поэтапно, не резко», — считает депутат.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, распространяющий ипотечные каникулы на самозанятых и индивидуальных предпринимателей.
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