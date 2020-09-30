Лондон, , 12:43 — REGNUM После более чем 20 летнего перерыва Великобритания вновь начнёт осуществлять поставки говядины в Соединённые Штаты. Об этом 30 сентября британская вещательная корпорация BBC.

Поставки говядины из Соединённого Королевства в США были прекращены в 1996 году, после введённого Вашингтоном запрета на ввоз этой мясной продукции из стран Евросоюза. Такие меры были приняты после вспышки губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, известного как коровье бешенство.

В 2019 году США провели ряд инспекций и уже в марте 2020 года разрешили продавать говядину из Великобритании на американском рынке. Согласно расчётам профильных министерств, в ближайшие пять лет экспорт говядины в США принесёт Великобритании £66 млн ($84,6 млн).

В марте 2020 года, после выхода Соединенного Королевства из ЕС, британское мясо разрешили продавать на американском рынке. По предварительным подсчетам, объем экспорта говядины из Великобритании в США в течение ближайших пяти лет составит £66 млн ($84,6 млн).