Сеул, , 12:42 — REGNUM По мнению представителей управления бюджетной политики Национального собрания Южной Кореи, в текущем году в стране зафиксируют отрицательные темпы экономического роста, однако в 2021 года экономика начнёт восстанавливаться и к 2020 году приблизится к 3%. Об этом сообщает KBS.

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Отмечается, что в следующем году в Южной Корее темпы роста экономики составят 2,3%, а в 2022 году — 2,8%. После 2022 года ожидается замедление темпов роста южнокорейского ВВП.

Потенциальные темпы роста экономики Южной Кореи в ближайшие пять лет составят 2%, что на 0,6% меньше в период с 2015 по 2019 год.

Предполагается, что государственное потребление и объём инвестиций в производственные мощности за аналогичный период возрастут, однако частное потребление и объём инвестиций в строительство, напротив, сократится.